La società Dea in crescita del 162%

Dea, società di cui il Comune di Recanati è socio, leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, fa il record sui dati di bilancio con un valore della produzione pari a 18,4 milioni, in crescita del 162% rispetto al primo semestre 2023, e l’utile netto consolidato a 3,7 milioni di euro. I dati relativi al primo semestre 2024 si riferiscono al perimetro di consolidamento che include Dea e Osimo Illumina srl, e agli attivi gestiti nei comuni di Osimo, Recanati, Polverigi, Ortona, San Vito Chietino, Magliano di Tenna, Offida e Sanremo, per un totale di circa 85.000 PoD. "I risultati consolidati del primo semestre 2024, i primi dopo la recente quotazione sul mercato Egm, riflettono la validità del nostro business e della nostra capacità di crescere sia nei volumi sia nella marginalità – tiene a sottolineare il dg Massimiliano Riderelli Belli (nella foto) –. Abbiamo, infatti, raccolto i primi frutti del nostro percorso di espansione per linee esterne, fattore che ci ha fatto considerare l’opzione di aprire il capitale al mercato, evidenziato dall’incremento dei volumi sostenuto dai riconoscimenti dell’autorità attraverso il nuovo sistema tariffario. Tutto ciò significa che possiamo essere più che fiduciosi per i risultati futuri". A fine agosto Dea si è vista aggiudicare la gara per i servizi di distribuzione dell’energia elettrica e gas e pubblica illuminazione in ben otto Comuni lombardi (Brescia comune capofila): un risultato importante per il più ampio progetto strategico dell’azienda di crescita per linee esterne al fine di espandere la propria presenza geografica.

Antonio Tubaldi