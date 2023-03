La società di mutuo soccorso promuove una raccolta fondi

Anche l’associazione nazionale delle società di mutuo soccorso, che si è riunita domenica scorsa a Camerano, in provincia di Ancona, ha risposto favorevolmente all’appello lanciato dalla consorella di Recanati. All’incontro erano presenti, per l’associazione leopardiana, Piergiorgio Moretti (nella foto), presidente della Soms Recanati, e i soci Francesca Simonacci e Giunio Lucio Fazzini. Dopo la relazione del presidente nazionale, Donato Famigliuolo, è intervenuto Moretti che ha proposto all’asssemblea di recepire l’iniziativa della società operaia di Recanati per una raccolta fondi in favore dei bambini dell’Afghanistan da versare ad Alberto Cairo, presidente della Croce Rossa Internazionale che opera a Kabul. L’assemblea ha accolto con entusiasmo e all’unanimità la proposta e la raccolta fondi per i bambini afghani è diventata uno dei progetti più qualificanti del programma di tutte le società operaie d’Italia, impegnate nella lotta contro la povertà in tutto il mondo.