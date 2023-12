La società on demand raccontata da Ricci

“La società on demand e l’illusione dell’onniscienza“ è il titolo del nuovo libro di Simone Paolo Ricci (Armando Editore di Roma). "Motori di ricerca come Google, Opera, Safari, Mozilla, applicazioni come YouTube, Amazon, Play Store, Google Drive permettono di avere a disposizione “everything, everytime and everywhere“ – è scritto nella quarta di copertina –. Lo stesso vale per piattaforme video come Netflix, Sky Go, Dazn, Amazon Prime, così che i circuiti mentali dei fruitori possano mutare adattandosi spontaneamente all’evoluzione tecnologica. Con gli schemi mentali che si addestrano alla vita On Demand, cambiano le aspettative e di conseguenza le esigenze. Questo diviene l’enorme ed insanabile conflitto di questa epoca: la mancanza di corrispondenza fra le regole applicabili alla vita On Demand e quelle che troviamo nella vita reale, fatta di orari da rispettare, figli e coniugi con cui confrontarsi, relazioni familiari e di vicinato, colleghi con cui rapportarsi".

Il libro è già disponibile in anteprima sullo store online di Armando Editore. Ricci nel 2019 ha pubblicato il saggio “La percezione della sicurezza nella società contemporanea“; nel 2022 è stato co-autore della biografia "Mister promozioni, la storia di Fabrizio Castori" (Minerva Edizioni).