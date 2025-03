La soddisfazione di Pepa: "Risultato importante, inizia una nuova fase"

Un passo decisivo verso la gestione pubblica in house del servizio idrico. Durante l’assemblea dell’Aato3 Macerata, svoltasi ieri mattina, i Comuni membri hanno espresso un chiaro orientamento verso questo modello di gestione, con il 70% dei presenti favorevoli alla proposta. Tra i principali sostenitori dell’accordo, il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando il valore della collaborazione tra le amministrazioni coinvolte. "Un risultato importante, che rende giustizia del grande lavoro svolto insieme agli altri Comuni soci di Centro Marche Acque e Aato3 e che ci rende molto soddisfatti", ha dichiarato Pepa. Recanati ha sostenuto la necessità di affidare la gestione del servizio idrico a una società pubblica. Con l’adesione delle sette aziende coinvolte al progetto proposto, il percorso verso l’affidamento in house può ora proseguire con maggiore concretezza. "Voglio ringraziare principalmente il presidente Acquaroli, che ha fortemente voluto e creduto in questo progetto", ha sottolineato Pepa, evidenziando anche l’impegno del centrodestra e di numerosi sindaci che hanno supportato l’iniziativa. "Adesso inizia un nuovo cammino", ha concluso Pepa, "e siamo certi che, proseguendo sulla strada della collaborazione e perseguendo gli interessi comuni, riusciremo a ottenere risultati significativi".