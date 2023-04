La sofferenza psichiatrica viene affrontata in un convegno con il cardinale Matteo Zuppi

La sofferenza psichiatrica sarà il tema del convegno ‘Le ombre dell’anima’ in cui interverrà il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi. L’appuntamento è in programma questo sabato al teatro Conti di Civitanova (alle 17.15) e sarà l’occasione per festeggiare i 25 anni di attività della comunità di San Claudio di Corridonia, dove al momento sono venti gli ospiti con problemi di salute mentale, e che verrà intitolata al suo co-fondatore, don Lino Ramini, come da volontà della cooperativa 13 Maggio che organizza l’evento.

La presenza del cardinale Zuppi testimonia la vicinanza della Chiesa anche alle famiglie e agli operatori che, quotidianamente, vivono le conseguenze dei problemi della sofferenza psichiatrica, fenomeno che si è evoluto negli anni e in crescita, con persone in difficoltà che arrivano da disagi innescati da questioni legate a problematiche con la droga, con la giustizia, con la famiglia. La presentazione dell’incontro è affidata a don Vinicio Albanesi, che con don Lino gettò il seme dell’esperienza della comunità aperta, non più ghettizzata, per i cosiddetti ‘matti’. "Il cardinale Zuppi non ha esitato un attimo a dare la sua disponibilità per aprire un dibattito sull’argomento di cui si fa sempre fatica a parlare, e che chi è costretto ad affrontare cerca spesso di nascondere", dice don Vinicio. L’iniziativa è stata presentata dal Cda della comunità San Claudio-Solaria, da don Vinicio, da Galliano Micucci, presidente della Cooperativa 13 Maggio, e da Francesco Micucci.

Dagli organizzatori la speranza "di una presenza numerosa al convegno da parte di chi ha voluto bene a Don lino e vuole ricordarlo e di chi deve affrontare la sofferenza psichiatrica quotidianamente e, anche, semplicemente di chi si vuole accostare a un tema delicato la cui conoscenza può farci superare le barriere dell’ignoranza che spesso poniamo tra noi e l’altro".

Lorena Cellini