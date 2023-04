La solidarietà dei colleghi L’Aiaf: "Noi lasciati soli"

Solidarietà a Federica Maccioni da parte dei colleghi, ma anche "preoccupazione" per come tutori e amministratori spesso siano lasciati soli a prendersi cura degli amministrati. "A nome di tutta l’avvocatura maceratese, esprimiamo solidarietà e vicinanza alla collega" ha scritto il consiglio dell’Ordine forense maceratese. "Solidarietà alla collega che stava svolgendo un pubblico ufficio, che è anche un servizio che l’Avvocatura svolge per la collettività" le parole che la Camera minorile maceratese ha pubblicato sulla pagina Facebook. Sul tema della volontaria giurisdizione dopo la riforma Cartabia ieri a Camerino si è tenuto un corso di formazione, con la professoressa di Unicam Maria Pia Gasperini, organizzato con l’Ordine degli avvocati, e si è parlato anche della vicenda di Filottrano: "Spesso siamo i soli a occuparci degli amministrati, che magari sono anche socialmente pericolosi. Ci sono situazioni difficili che andrebbero affrontate in maniera più completa, invece di delegare tutto al tutore".

Anche la sezione Marche di Aiaf (Associazione italiana avvocati per la famiglia) ha espresso vicinanza a Maccioni: "Quale amministratore di sostegno è stata vittima di un’intollerabile aggressione da parte di un suo amministrato, ciò evidenzia quanto sia complesso svolgere l’incarico di Ads. Purtroppo ad oggi non ci sono tutele atte a garantire l’incolumità dei colleghi che si trovano a gestire spesso situazioni delicatissime". Aiaf, dopo aver ricordato che l’incarico è privo di compenso e assegnato dal giudice tutelare, aggiunge: "Questo stato di cose fa si che gli amministratori di sostegno siano pochi e che ci sia una sovrapposizione al rischio per coloro che si occupano di casi connotati da molteplici criticità. In tali casi dovrebbero essere garantiti maggiori e migliori supporti anche a salvaguardia della propria incolumità. L’amministratore di sostegno deve svolgere anche compiti che usulano dalla competenza professionale. Nella speranza che sia l’ultimo episodio di aggressione, auspichiamo un pronto intervento normativo".