La solidarietà natalizia. Pranzo della vigilia gratis

Il comitato dei ristoratori e baristi del centro, Gastronetwork, sta organizzando un pasto solidale per il giorno della vigilia di Natale. Tra chi si occuperà dei primi, dei secondi e dei dolci, i locali si stanno dividendo i compiti per regalare anche a chi ha meno possibilità del buon cibo per passare in allegria le feste. "Stiamo ancora cercando chi vuole aderire - spiega Marco Guzzini (foto) di Digusto -, metteremo il cibo a disposizione del Comune, partner che ci indicherà come distribuire le pietanze a chi ne ha più bisogno. Per ora siamo assieme ad Aldo Zeppilli del Centrale, Marco Cecchetti di Basquiat, Gabriele Micarelli del Verde Caffè e a Piero Pallotta di Sugo, oltre che le associazioni che possono in qualche modo collaborare e che conoscono certe realtà. Rinnoviamo anche la proficua collaborazione con l’associazione dei commercianti e con la Pro loco. Tracceremo con il Comune e quanti vorranno partecipare delle linee guida per realizzare l’idea, che è stata in primo luogo di Gabriele Micarelli". "La solidarietà a Macerata si muove molto - conclude Guzzini -. Speriamo sia la prima di tante buone iniziative di questo tipo. Insieme si fa meglio e si fa di più".

Lorenzo Fava