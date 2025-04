La sostenibilità tra ambiente, società e governance: il volume di Biasin, Giacomini e Marinelli

"La sostenibilità. Percorsi tra ambiente, società e governance" è il titolo del libro di Massimo Biasin, Emanuela Giacomini e Nicoletta Marinelli – del dipartimento di Economia e diritto dell’Università di Macerata – su politiche energetiche, impatto delle attività antropiche sul cambiamento climatico e integrazione dei criteri Esg nelle strategie finanziarie. Nel volume, edito da Eum, la sostenibilità viene posta come un imperativo per la costruzione di modelli di sviluppo equi e responsabili. Il libro, disponibile in open access, presenta contributi provenienti da vari settori giuridici ed economici, offrendo un’analisi completa delle sfide e delle opportunità legate alla sostenibilità, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare.