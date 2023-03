La Spada sarà donata dalla pasticceria Braghetti

La spada della 42ª edizione della Corsa alla Spada e Palio sarà donata dalla pasticceria Giorgio Braghetti.

La storica attività di Camerino ha deciso di sostenere la rievocazione affrontando le spese per la realizzazione del premio: andrà all’atleta che, primo tra i trenta, taglierà il traguardo il prossimo 28 maggio, giornata della Corsa alla Spada e Palio. "Ringrazio per questo gesto bellissimo, fatto senza esitazioni – dice la presidente Donatella Pazzelli – e con il consueto entusiasmo che Giorgio mette in tutto quello che fa per Camerino".

La pasticceria Braghetti dal 1968 è il lato dolce della città ducale.

Costretti a lasciare il punto vendita e il laboratorio di piazzale della Vittoria, Giorgio e i collaboratori si sono subito attivati per riaprire l’attività in un’altra location, in via D’Accorso.