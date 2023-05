La spiaggia ripulita dopo il maltempo: 2hands in campo oggi

Pulizia della spiaggia civitanovese, appuntamento oggi con il Sea Clean Up, organizzato da Erasmus Student Network Macerata e 2hands Macerata. Ritrovo stabilito alle 10 sul lungomare. Prevista una colazione con tutti i partecipanti all’iniziativa a cui poi seguirà la pulizia dell’area di spiaggia individuata, quindi pausa pranzo e partita di pallavolo a cui potranno iscriversi tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa. L’evento rientra in una campagna d’azione nazionale che ha l’obiettivo di rimuovere il maggior numero possibile di rifiuti dal mare, anche con l’aiuto di tecnologie marine, per rendere l’Adriatico più pulito. All’iniziativa partecipano 2hands Macerata, che si occupa della pulizia degli spazi verdi comuni nel territorio maceratese, Legambiente Marche, NonCiPiove, un’associazione di giovani volontari, appena nata a Civitanova e che si occupa di pulizia di aree verdi e salvaguardia dell’ambiente, l’Associazione bagnini Civitanovesi, scelta per avere un appoggio logistico e una miglior coordinazione sulla scelta del luogo e delle aree che necessitano maggiormente di intervento, infine l’A.I.A.C.E Italia, un gruppo di persone che ha dato vita all’Associazione italiana per l’ambiente, la cultura e le emergenze, attraverso la quale mettono in atto concrete e costanti azioni volte alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente.