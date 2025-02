La spinta di Clementoni: "Occasione per esprimere il talento e la creatività"

"Crediamo in questo progetto perché offre ai giovani l’opportunità di esprimere il proprio talento e coltivare la creatività, mettendo a fuoco interessi e inclinazioni per il futuro. Siamo convinti del suo valore sociale e, per questo, lo sosteniamo con determinazione". Giovanni Clementoni, amministratore delegato della storica azienda di giochi di Recanati, spiega perché l’azienda sposa ancora una volta "Cronisti in classe".

Clementoni, per l’azienda quanto è importante ascoltare gli input che arrivano dalle giovani generazioni?

"Per i nostri professionisti del giocattolo, un team di oltre 60 giovani nell’area Ricerca & Sviluppo, il dialogo con i consumatori è essenziale per comprendere abitudini, desideri e interessi di chi utilizzerà i nostri giochi. Negli ultimi anni il gioco è tornato a essere un momento di condivisione e divertimento, sia in famiglia che tra amici. Sono i giovani ad aver riportato al centro dell’attenzione alcune tipologie di gioco, come i board game e i puzzle, per trascorrere il tempo libero in modo coinvolgente. Per questo, oggi più che mai, il dialogo con loro è una parte fondamentale del nostro lavoro: ci aiuta a capire la loro idea di socialità e il modo in cui vivono le relazioni, ambiti in cui il gioco può essere un prezioso strumento di connessione e condivisione".

Questi studenti dovranno individuare quale scuola superiore scegliere: cosa ricorda di quando lei in terza media è stato chiamato a fare questa scelta?

"Essendo il più giovane di quattro fratelli, la scelta del mio percorso dopo le scuole medie fu quasi naturale: come loro, optai per il liceo scientifico, senza dubbi. Mio padre era convinto che il collegio fosse l’ambiente ideale per affrontare gli anni delle superiori, così decisi di frequentare l’Istituto Paritario Filippin a Bassano del Grappa. Furono anni straordinari".

In un anno quanti giochi distribuite nel mondo?

"Circa 30 milioni di giocattoli in Italia e nel mondo, portando avanti con determinazione la tradizione manifatturiera che mio padre Mario ha impresso all’azienda fin dalla fondazione nel 1963. Grazie a questa scelta, oggi riusciamo a produrre in Italia, nel nostro stabilimento di Fontenoce, ben l’87% del totale annuo".