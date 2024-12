La spiritualità del suono, il sassofonista Espinoza a Santa Croce d’Ete

Domani, alle 18, la chiesa di Santa Croce d’Ete a Mogliano ospiterà il concerto in solo del sassofonista Dimitri Grechi Espinoza (foto) "Oreb/La spiritualità del suono". Sarà l’occasione per uno scambio di auguri, brindando con vin brulé a fine concerto. Dal 2001 l’attività del musicista è volta all’applicazione dei risultati delle ricerche svolte nell’ambito delle culture tradizionali alla musica del gruppo Dinamiti Jazz Folklore e al sax solo Oreb, progetto che ha fatto incontrare due grandi passioni: lo studio della scienza sacra nelle culture tradizionali e la ricerca sul suono portata avanti da anni con l’obiettivo di riscoprire il respiro profondo dei luoghi sacri di tutto il mondo. È un appuntamento targato "Riverberi" (Risorgi Marche) e Tam Tutta un’Altra Musica. Il 2 febbraio, alle 11 nella stessa chiesa, il concerto in solo della straordinaria violinista e performer Anaïs Drago, recente vincitrice del prestigioso premio violinistico "Seifert competition" di Cracovia.