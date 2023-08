La splendida Piazza del Popolo di San Severino ospita ’Amici Show’

La magica cornice di piazza Del Popolo, una delle più belle piazze d’Italia, è pronta per ospitare la prima edizione di "Amici Show". L’appuntamento, promosso dal Comune e dalla Pro loco di San Severino con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche e la collaborazione di NoiMarche Bike Life, è fissato per domani, a partire dalle 21, e sarà ad ingresso gratuito. Sul palco ci saranno Francesco Capodacqua, Valeria Romitelli e Piero Romitelli. Special guest Marta Porrà, Camilla Ruffini, Mago Mancini, Styli aka Space e tanti altri. Presenta Marco Moscatelli. La produzione è di fabbricaeventi.com per la regia di Chiara Nadenich. In caso di maltempo l’evento si terrà al teatro Feronia. Nel corso della serata si terrà anche la premiazione del contest Ri-bike a cura di NoiMarche BikeLife.