La squadra Cinque Stelle: "Ospedali da salvare,. Ricci ci ha dato ragione"

Una forte componente civitanovese nella squadra provinciale del Movimento 5 Stelle che correrà per le prossime elezioni regionali. A sostegno della coalizione che candida Matteo Ricci, una lista di sei nomi, di cui tre donne che fanno riferimento alla città costiera. Alessandra Giuggioloni e Natascia Dernowski sono infatti di Civitanova, mentre Jacqueline Diaz proviene dalla vicina Montecosaro ed è iscritta al circolo civitanovese. Ci sono poi il consigliere comunale di Macerata, Roberto Cherubini, l’ex sindaco di Petriolo Domenico Luciani e il recanatese Monaldo Moretti. Il gruppo che si spenderà per l’appuntamento elettorale del 28 e 29 settembre è stato presentato ieri pomeriggio all’Hotel Velus di Civitanova. "Nessun problema a trovare i candidati – ha detto il coordinatore provinciale Stefano Mei –. Si tratta di persone molto valide, che già in passato si sono spese per il Movimento e per la comunità. Noi siamo la forza politica che dentro questa coalizione farà di tutto affinché ciò che si è detto si realizzi davvero". Poi, la parola ai candidati. Cherubini: "Nel 2020, il M5S aveva un programma per la sanità che è esattamente quello che, pur con i dovuti miglioramenti, presentiamo oggi come coalizione. Ricci ha avuto l’intelligenza di dire che avevamo ragione noi e che non vanno smantellati gli ospedali di zona. Servono quindi unità territoriali a supporto delle persone ed assunzioni di personale". Luciani, ingegnere ed ex primo cittadino di Petriolo, punta sulla ricostruzione post sisma: "Nel programma – ha detto – prevediamo un’accelerazione della ricostruzione pubblica e privata attraverso la semplificazione delle procedure e la stabilizzazione del personale nei Comuni. Necessaria anche una proroga del Superbonus per gli edifici danneggiati". Giuggioloni, infermiera di Civitanova: "Il tema della sanità mi tocca da vicino – ha affermato – , ma anche l’ambiente è importante. Serve un’innovazione che vada di pari passo con l’ecologia". Dernowski: "Tengo particolarmente ad una delle nostre cinque stelle: l’acqua pubblica. Deve rimanere tale". Diaz, libera professionista: "Mi batto molto per i giovani. La scuola italiana ha bisogno di un rinnovamento, deve preparare i ragazzi al mondo del lavoro". Moretti, film-maker: "Mi piacerebbe occuparmi di cultura, a livello pubblico c’è molto da lavorare in questo ambito". Infine Mei ha fatto il punto sull’unità trovata con il centrosinistra in regione, quel famoso campo largo che invece a Roma sembra ancora un miraggio. "Non è stato facile – ha ammesso –: il programma ha fatto superare tutto. Abbiamo accettato perché sono state soddisfatte determinate condizioni. L’indagine su Ricci? Come ha detto Conte, a fronte di un impegno sulla legalità, abbiamo dato la nostra fiducia, facendo delle richieste molto serie. L’onestà è una questione morale e deve tornare protagonista anche in regione". Ha partecipato alla conferenza stampa anche l’ex deputata ed attuale coordinatrice del M5S per il Fermano, Mirella Emiliozzi.