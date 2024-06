La squadra del sindaco Vittori. Vignati vice, dentro due donne

Il sindaco Michele Vittori ha nominato i componenti della giunta comunale di Cingoli, assegnando le deleghe a ciascun assessore. Vittori ha precisato che le proprie competenze riguardano affari generali, organizzazione e personale, lavori pubblici e patrimonio, polizia locale e viabilità, protezione civile. Nell’esecutivo da lui presieduto e composto seguendo l’ordine delle preferenze ottenute nella recente consultazione elettorale (il primo con 709 voti è stato Filippo Saltamartini: essendo vice governatore della Regione Marche e assessore, rimane consigliere comunale) le novità si riferiscono all’assegnazione della carica di vice sindaco attribuita a Monaldo Vignati (nella foto) 55 anni, già capogruppo consiliare di maggioranza (in precedenza, vice sindaco è stato ciascuno degli assessori, a turno in ogni trimestre) e la presenza di Jacopo Coloccioni, 23 anni, neo-eletto. A Vignati sono state conferite le deleghe concernenti bilancio e programmazione economica, tributi, politiche sociali e servizi alla persona, casa di riposo, case popolari. Coloccioni ha avuto cultura, transizione al digitale, politiche giovanili, sport. Le due donne elette, hanno già fatto parte dell’esecutivo nell’appena trascorso quinquennio-Vittori. A Cristiana Nardi, 47 anni, sono stati affidati i settori attinenti a sviluppo economico, attività produttive e commercio, turismo e spettacolo, pubblica istruzione, servizi scolastici, mense e trasporto scolastico, pari opportunità. Pamela Gigli, 38 anni, ha le deleghe per ambiente, urbanistica, attività estrattive, parchi e giardini, politiche energetiche e delle risorse idriche, politiche dei rifiuti e discarica, agricoltura e valorizzazione dei prodotti tipici. Durante la riunione del Consiglio comunale convocato per oggi alle 20.30, Vittori comunicherà la nomina della nuova giunta dopo l’insediamento del parlamento cittadino e il proprio giuramento.

Gianfilippo Centanni