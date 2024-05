La squadra di Budassi: "Più servizi al paese"

Terza in ordine di tempo, si è presentata ai cittadini la lista "Armonia, sviluppo e partecipazione" che candida Carla Budassi a sindaco del Comune di Belforte del Chienti. Il debutto ufficiale è avvenuto mercoledì sera al ristorante "Chiaroscuro" alla presenza di numerosi cittadini. È intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, che ha espresso il proprio sostegno alla lista. "Abbiamo spiegato le nostre idee – dice Carla Budassi – per un paese con servizi e opportunità destinati alle diverse fasce d’età. La nostra è una proposta che mira al benessere della comunità creando un canale di ascolto nei confronti della popolazione locale, agendo nella massima trasparenza e cercando di aumentare il livello di conoscenza e partecipazione dei cittadini verso la vita civica, nel rispetto delle regole".

Al fianco della Budassi, già vicesindaco del Comune, ci sono i candidati consiglieri Monica Scalzini, Luca Luciani, Federica Salacotti, Fabio Capenti, Franco Tornesi, Serena Migliorelli, Giuliano Salvatori, Roberto Mancini, Lanfranco Prugni, Augusta Spurio Giuseppetti. "Ognuno di loro ha espresso i motivi per cui ha scelto di volersi candidare – spiega Carla Budassi – dopo aver condiviso il programma elettorale che presenteremo ora nei vari quartieri e zone del territorio di Belforte". Il primo incontro è previsto lunedì (alle 21.15) al Parco Piccioni di San Giorgio (in caso di maltempo nell’ex casa ecologica), l’ultimo giovedì 6 giugno a Borgo Santa Maria (oratorio, ore 21.15) per la chiusura della campagna elettorale; nel mezzo altri sei appuntamenti serali con le associazioni e le attività ricettive (martedì 21, in sede), con le attività commerciali (giovedì 23, in sede), a Borgo San Giovanni (venerdì 24), nel capoluogo (lunedì 27), a Villa Pianiglioli (martedì 28) e a Fornaci (mercoledì 5).

m. g.