La squadra di Musicultura. Studenti dietro le quinte

Alle audizioni live di Musicultura sono in prima linea gli studenti dell’Accademia di belle arti. Ci sono quelli del corso di Light design che hanno fatto il progetto dell’allestimento: Lorenza Cingolani, Marin De Batté, Arianna Dignani, Francesca Piunti e sono impegnati sul mixer luci durante gli spettacoli anche assieme a Eleonora Sabbatini, studentessa di Scenografia frequentante la disciplina di Illuminotecnica. Ci sono i frequentanti del corso di Linguaggi e arte del fumetto che disegnano in live, sul ledwall di scena, durante le esibizioni: Chiara Bartolozzi, María Juliana Díaz Suárez, Nicolò Marsili, Leo Medici, Morena Mezzanotte, Tommaso Nicolini, Martina Petruzzelli, Irene Sicuro, Alessandro Vecchi. C’è pure Ilenia Zippi del Corso di Graphic design, vincitrice del concorso interno per l’ideazione grafica annuale di Musicultura. È impegnato Giorgio Perron Cabus, del corso di fotografia per i beni culturali tirocinante nel ruolo di cameraman. Al Lauro Rossi c’è Lorenzo Mehmet del corso di fotografia tirocinante per la documentazione fotografica. Nella produzione ci sono i diplomati, che lavorano come professionisti alle audizioni live di Musicultura: Alessandro Destro, Luca Ricciardi, Matteo Tantucci e Chiara Ulisse. Le docenti sono Francesca Cecarini, Simona Castellani e Mauro Cicarè che li seguono ogni giorno. Nell’ultima audizione Loree, al secolo Lorenzo Gramegna Tota di Porto San Giorgio, è stato il vincitore del Premio del pubblico Banca Macerata. Stasera si esibiranno Kyoto di Bari, Moonari di Roma, Corpoceleste di Terni, Timeo di Vercelli, Hyrin di Firenze e Disangro di Bologna.