La squadra di Ricci. Alleanza tra 19 sigle. Psicodramma nel Pd, poi c’è l’ok alle liste

"Questa è l’alleanza di chi vuole cambiare le Marche. Abbiamo messo insieme 19 sigle, per un progetto serio per la nostra regione". Neanche il tempo di annunciare la quadratura del cerchio sulla coalizione, che Matteo Ricci ha dovuto fare i conti con le spaccature del Pd marchigiano, che ieri si è incartato sul tema del terzo mandato per i consiglieri regionali. Lo scontro (durissimo) è andato in scena nel pomeriggio, dopo la presentazione della coalizione, nel corso dell’assemblea regionale del partito. In questa sede il candidato governatore del centrosinistra ha fatto notare la debolezza delle liste "Dem", chiedendo di prevedere un terzo mandato per Fabrizio Cesetti (Fermo), Manuela Bora e Antonio Mastrovincenzo (Ancona). Contro questa proposta si è espressa la segretaria Chantal Bomprezzi, con Ricci che ha rilanciato chiedendo di mettere al voto dell’assemblea la possibilità di un terzo mandato quanto meno per Cesetti. Ma Bomprezzi ha fatto muro, sostenendo che la cosa era contro il regolamento e se fosse passata lei ne avrebbe tratto le conseguenze. È andato in scena così l’ennesimo psicodramma interno al Pd, con una riunione ristretta dalla quale è emersa la proposta (poi approvata) di un terzo mandato solo per Cesetti, e non per Bora e Mastrovincenzo (ma per quest’ultimo ci sarà un posto nella lista di Ricci).

In mattinata c’era stata la presentazione della coalizione di centrosinistra. Al fianco di Ricci, al momento della firma del programma, anche diversi esponenti del centrosinistra maceratese, tra i quali l’ex assessore Massimiliano Bianchini (pronto a candidarsi con Marche Civiche), l’ex sindaco di Civitanova Ivo Costamagna e l’avvocato Federico Valori (Movimento socialista liberale) e il prof Unimc Roberto Mancini (Dipende da Noi). Presente, per il Pd, anche Daniele Salvi, che ha lavorato alla stesura del programma. Il programma elettorale è stato sottoscritto da rappresentanti di Pd, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana, Italia Viva, Più Europa, Psi, Possibile, Marche Civiche, Rifondazione, Dipende da Noi, Volt, Riformisti Marche, Nuove Marche, Demos, Movimento socialista liberale, Pri, Movimento dei Popolari, Italia in Comune. Per quello che riguarda il Maceratese, è arrivato il via libera alla lista: in corsa per il consiglio regionale ci saranno l’ex sindaco di Macerata Romano Carancini, Leonardo Catena (sindaco di Montecassiano), Andrea Marinelli (ex assessore a Recanati), Lidia Iezzi (segretaria del Pd di Civitanova), Simona Galiè (Potenza Picena) e Clara Maccari di Camerino.