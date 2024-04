La squadra in questura. Pascucci nominata capo di gabinetto,. Taddeo nuovo medico

Promozioni in questura a Macerata per Patrizia Peroni e Nicoletta Pascucci, nominate rispettivamente primo dirigente della divisione anticrimine e capo di Gabinetto. Insieme a loro, che erano già in forze a Macerata, è stata presentata la dottoressa Alessandra Taddeo, nuovo medico provinciale della polizia. "Sono particolarmente contento che la Peroni sia stata confermata a Macerata – ha detto il questore Luigi Silipo, presentando i nuovi ruoli –. Continuerà con le sue mansioni. L’ufficio anticrimine è infatti centrale, importantissimo, emettendo i Daspo, provvedimenti che riguardano i tifosi nelle competizioni sportive, e i Dacur, a cui si ricorre nel momento in cui si verificano episodi violenti o comunque non civili vicino a scuole, bar, stazioni. Patrizia Peroni tratta anche l’ambito delle violenze di genere, di cui è, oltre che per Macerata, referente per tutte le Marche. Ha sempre fatto presente, da marchigiana, la sua volontà di rimanere in questa terra". La dottoressa Nicoletta Pascucci, che si è sempre occupata di ordine pubblico dirigendo da molto tempo la Digos "in maniera esemplare", diventa ora capo di gabinetto del questore, figura che si occupa dell’organizzazione dei servizi e dell’ordine pubblico per le manifestazioni sportive e per quelle con risvolti sociali. Continuerà inoltre a a sovrintendere la Digos. "Anche la Pascucci, ora promossa, ha voluto rimanere a Macerata, ne siamo contenti. Chi valuta cosa accade in città ha esperienze importanti e una grande preparazione", ha sottolineato Silipo. Il nuovo medico principale della Polizia di Stato, dopo qualche mese in cui il posto era rimasto scoperto, è la milanese Alessandra Taddeo.

"La Digos e l’ufficio di gabinetto sono da sempre gli uffici che preferisco – ha detto Pascucci –. Sono onorata di essere all’ufficio di gabinetto, che organizza ciò di cui la Digos è il lato operativo". Peroni, da primo dirigente della sezione anticrimine ha specificato, rispetto al caso della rissa in via Roma che ha visto coinvolti sette egiziani, che "siamo in fase istruttoria, non possiamo procedere con un provvedimento amministrativo finché i soggetti non sanno di essere indagati". Il questore ha aggiunto sul tema: "Ci sono misure come foglio di via e sorveglianza speciale che richiedono più tempo di un Dacur. Il nostro compito è, a seconda della gravità dei fatti che si verificano, valutare la misura più idonea".