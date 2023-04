La Squadroni precisa: "Tessere di partito, nessun preconcetto"

La consigliera comunale Silvia Squadroni di SiAmo Civitanova torna sulla questione politica dopo le dichiarazioni rilasciate sulle nostre colonne. "Non ho alcun preconcetto o pregiudizio perché sono una donna libera che sceglierà, quando e se lo riterrà, con chi eventualmente tesserarsi senza escludere alcunché", spiega la Squadroni in riferimento a Fratelli d’Italia e alla maggioranza, dove però si trova "una componente velenosa come Vince Civitanova e noi non potremo esserci", aveva detto. Ecco così la precisazione sulla sua lista civica che è "un laboratorio tendente alla fondazione e quindi, non essendo partito, non ha iscritti, ma aderenti che provengono dall’intero arco costituzionale", ovvero sia da un pensiero di centro destra che di centro sinistra. Tanto che i nuovi iscritti a Fratelli d’Italia (come Doria e Pennesi, ndr), a sua detta, non sono un problema: "Chi si iscrive nulla toglie alla partecipazione attiva nel laboratorio". Poi, il suo pensiero sulla lista meloniana: "Non ho alcuna preclusione a Fratelli d’Italia, ma ne apprezzo ogni giorno di più la leader Giorgia Meloni. Semplicemente a Civitanova non ne condivido l’alleanza con impresentabili (come spiegato nell’articolo uscito con il titolo "Rimaniamo civici, no a Troiani e compagni", ndr), così come non condivido la protezione mascherata da garantismo, estesa a chi semplicemente per pudore e rispetto dovrebbe uscire da un’aula consiliare. Però non escludo nulla nel futuro".