La staffetta Run4Hope fa tappa al porto con la capitaneria

La staffetta della solidarietà fa tappa anche in porto. Nella mattinata di ieri si è svolta, nella sede dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova, la tappa locale della Run4Hope, la staffetta solidale a carattere nazionale giunta alla sua quinta edizione. Gli sportivi dell’Atletica Civitanova hanno percorso il tratto della staffetta fino alla sede della guardia costiera, dove sono stati accolti dal comandante, dai carabinieri della Compagnia di Civitanova e da un rappresentante dell’Airc. L’iniziativa, che si svolge con il patrocinio morale della guardia costiera, ha assunto un particolare valore simbolico nell’anno in cui ricorre il 160° anniversario della fondazione del corpo delle capitanerie di porto. Accogliere la tappa di ieri ha rappresentato per la guardia costiera di Civitanova un gesto coerente con i valori che da sempre ne ispirano l’azione: spirito di servizio, vicinanza al territorio e impegno per la collettività.