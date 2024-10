La stagione al Lauro Rossi. Al via gli abbonamenti

In vendita, da dopodomani, i nuovi abbonamenti per la stagione del teatro Lauro Rossi di Macerata, nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune di Macerata e l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. La vendita degli abbonamenti (massimo 4 a testa) per i sette spettacoli in cartellone in doppia replica (da 75 a 145 euro) si svolgerà alla biglietteria dei Teatri (0733 230735) dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30; online sul sito vivaticket.com. Il 29 e 30 ottobre Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace, diretti da Francesco Zecca, inaugureranno il programma con "Non si fa così" di Audrey Schebat; "Aspettando Re Lear" di Tommaso Mattei, con Alessandro Preziosi e Nando Paone, attende il pubblico il 28 e 29 novembre.

Il 17 e 18 dicembre "Re Chicchinella" di Emma Dante adattato da una fiaba della raccolta di novelle in lingua napoletana di Giambattista Basile. Ferzan Ozpetek torna a teatro con " Magnifica presenza" il 7 e l’8 gennaio, con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli. "Sonate Bach" è la proposta di Virgilio Sieni il 31 gennaio e 1 febbraio; il 20 e 21 gennaio la scena è per "Giusto di Rosario Lisma", storia surreale e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo. In conclusione, il 22 e 23 marzo "Vicini di casa", pièce che, forte del successo riscosso in Spagna, approda per la prima volta in Italia: adattamento di Los vecinos de arriba di Cesc Gay con Alessandra Acciai, Alberto Giusta, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti diretti da Antonio Zavatteri. Per informazioni: AMAT (071 2072439), www.amatmarche.net. L’inizio degli spettacoli è previsto alle 21, la domenica alle 17.