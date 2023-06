La stagione dei concerti Lumineers e Simply Red riempiono lo Sferisterio "Una partenza col botto"

"È stato pazzesco! Grazie per questi quattro bellissimi spettacoli". È quanto scrivono i The Lumineers su Facebook dopo il concerto allo Sferisterio che chiude i quattro live in Italia. È una band, quella americana, che mai come in questo momento ha la valigia in mano, perché oggi suonerà in Germania e poi fino al 19 novembre ha altri 30 live con tappe in Svizzera, Belgio, Olanda, Regno Unito, Turchia, States e Messico. È stata un’apertura con il botto per Sferisterio Live, la rassegna di musica dal vivo in cui si alterneranno artisti di fama mondiale: martedì c’è stato il primo succulento assaggio di cosa possono offrire questi momenti e, soprattutto, di quanto appeal possano avere sul pubblico. In arena c’erano anche diversi stranieri che hanno potuto ascoltare dal vivo una band così nota, nel contempo hanno scoperto un luogo affascinante e con un’acustica straordinaria. Ogni occasione è utile per allargare sempre più la fascia di persone che apprezzano lo Sferisterio. "Wonderful concert", "Magical night", "Un concerto bellissimo" e ancora "Avete reso migliore la mia vita" e "Ritornate presto", sono alcuni commenti lasciati dagli spettatori su Facebook e Instagram. L’arena si è così riempita di tante persone che si sono lasciate andare dalla musica, c’era chi sperava di abbracciare i componenti del gruppo e chi sperava di poter cantare assieme alla band "Ophelia". Soddisfatto riccardo Sacchi, assessore al Turismo e agli Eventi. "L’energia dei The Lumineers travolge un’arena entusiasta – ha commentato –. Sferisterio Live parte col botto". Ieri sera in arena è stata la volta dei Simply Red, per i quali si è registrato il tutto esaurito. E stasera ci saranno i Deep Purple.