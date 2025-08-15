La stagione dei concerti. Notte magica in arena con Gianna Nannini. Una serata a tutto rock

Il lato oscuro del web
Il lato oscuro del web
15 ago 2025
MARTINA DI MARCO
Pienone per l’appuntamento che ha inaugurato "Sferisterio Live". Fan scatenati sotto al palco: intervengono mascherine e polizia locale.

Un inizio a colpi di rock in un’arena sold out, è stata questa la prima serata di Sferisterio Live 2025. Ad aprire la nuova edizione della rassegna musicale maceratese, la voce graffiante e i brani senza tempo di Gianna Nannini, apparsa sul palco sulle note dell’ultimo singolo "Panorama". A scaldare i motori ci hanno subito pensato alcuni dei suoi brani più celebri, da "Avventuriera" a "Fenomenale", fino a raggiungere il caldo nucleo del rock con "Scandalo". Una fortissima presenza scenica capace di animare tutta la platea, specialmente le prime file che, scatenandosi, hanno richiamato l’attenzione della polizia locale e delle mascherine dell’arena: queste, subito pronte a intervenire, hanno chiesto agli interessati di riprendere posto per permettere una buona visione del concerto anche alle file alle loro spalle.

Profondità ed emozione sono state le parole d’ordine della seconda parte dello spettacolo: seduta al fianco dei suoi musicisti, Gianna Nannini ha regalato note d’introspezione con "Il buio nei miei occhi" e "Notti senza cuore". È verso la fine del concerto che la vera emozione ha riempito platea e gradinate, regalando attimi romantici a uno Sferisterio illuminato dalle torce dei cellulari. Nannini ha invitato tutti a dedicare "a chi volete, a chi pensate" la canzone successiva, intonando "Sei nell’anima", che ha unito le molteplici voci in una sola. Una suggestione mantenuta con "Meravigliosa creatura".

Ma la festa non è finita. Invitato dalla stessa Nannini a scatenarsi, il pubblico ha lasciato definitivamente le sedute sulle note di "Bello e impossibile" e "Latin lover", fino all’ultima "Un’estate italiana (Notti magiche)". È stato un inchino della cantante al fianco di vocalist e musicisti a chiudere lo spettacolo e salutare il pubblico dello Sferisterio, in standing ovation per ringraziare la grande artista.

