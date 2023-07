La stagione dei saldi "C’è un buon movimento, occasione di rilancio per i negozi del centro"

di Lorenzo Fava

Buon avvio dei saldi stagionali per i commercianti del centro. La notte bianca organizzata dai negozi di abbigliamento per giovedì scorso sembra aver dato i risultati sperati: il movimento che si crea settimanalmente tra bar e ristoranti, seppur forse un po’ smorzato dalla pioggia che era caduta nel pomeriggio, ha riportato il commercio a lavorare bene. "Una ripresa c’è stata – dice Francesco Patrassi, titolare di Bulli e pupe e Atelier Avant Garde –, seppur fra i punti vendita che abbiamo quelli nel centro storico sono più penalizzati, vista la mancanza di parcheggi in prossimità ed essendo in ogni caso Macerata, d’estate, più vuota rispetto ad altri periodi. Coi saldi la clientela si è vista. La notte bianca poteva essere pubblicizzata meglio, in pochi sapevano che effettivamente i negozi fossero aperti, ma complice il movimento del giovedì sera si è lavorato bene". "La partenza dei saldi con la notte bianca è stata buona, anche sabato abbiamo lavorato parecchio, sia io che diversi colleghi – racconta Giuseppe Romano, che ha un negozio in via Gramsci ed è il presidente dell’associazione dei commercianti –, ci stiamo organizzando insieme per un’apertura serale l’8 agosto, in occasione degli apertivi all’opera, creando un fronte comune con bar e ristoranti". "C’è stata un po’ di indecisione se aprire o meno, ma con l’avvio dei saldi abbiamo avuto gente, sia giovedì sera che sabato – riferisce Cinzia Tomassoni, di Celeste abbigliamento in corso Matteotti –. Il movimento che si crea il giovedì sera ha sicuramente aiutato. Io proporrei agli altri commercianti di concordare un’apertura serale settimanale, aperture programmate ed adeguatamente sponsorizzate, dando ai clienti date di riferimento precise. A Macerata i negozi non sono molti ormai, ma i prodotti sono appetibili, ed ora gli sconti sono forti. Va detto che una parte importante del lavoro si è spostata online. Di clientela in negozio, in ogni caso, questi giorni se ne è vista". "Con l’inizio dei saldi, al netto della notte bianca in cui personalmente non ho lavorato molto, la clientela si vede – dice Emanuela Gatti, titolare di Sandra intimo in corso Garibaldi –, d’altronde il giovedì il movimento è molto giovanile, mentre la mia clientela è tendenzialmente più adulta. Inoltre a maggio e giugno la pioggia è stata una costante, si può dire che per me la stagione stia iniziando adesso, a luglio. Gli sconti che ho in negozio comunque sono fortissimi, le persone ne stanno approfittando".