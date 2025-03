La stagione del circo al Feronia. Acrobazie e ironia con "Bello!"

Arriva il penultimo appuntamento della stagione di circo contemporaneo al teatro Feronia di San Severino. Dopodomani alle 20.45, arriva Cordata F.O.R. con "Bello!". Cordata F.O.R. è un network di artisti di base a Torino che attraverso diversi stili e una visione comune sul linguaggio del circo contemporaneo, compie un continuo lavoro di ricerca su l’interdisciplinarità artistica. A San Severino presentano "Bello!" (consigliato dagli 8 anni): sei acrobati e un attore affrontato il tema della bellezza partendo dai propri pregi e difetti. È "Bello!" chi vince, chi è più forte, chi fa il salto più pericoloso, chi sa incantare il pubblico o chi riesce a farlo ridere? Lo spettacolo alterna acrobazie spettacolari e momenti ironici, lasciando senza fiato lo spettatore a chiedersi se la bellezza sia qualcosa di estetico, un’emozione o provocazione. La dinamica di gruppo è al centro del progetto: acrobati e attori rompono le convenzioni fisiche e mentali sulla bellezza, oltrepassando gli stereotipi e i propri limiti in un movimento scenico collettivo e continuo. Aperto a tutte le forme di contaminazione, fa della coralità del gesto acrobatico e della parola la sua poetica. "Bello!" è uno spettacolo sulla forza della meraviglia e sul potere di un circo all’erta, sempre alla ricerca, che subordina l’estetica all’etica e che cerca senza sosta nuove forme espressive. La rassegna proseguirà poi il 4 maggio con il duo Bubbles Factory e lo spettacolo Bubbles Revolution, un mix perfetto di arte, magia e tecnologia, uno show che trasforma le bolle di sapone in protagoniste di un viaggio sensoriale unico.