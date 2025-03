La stagione del Lauro Rossi. Epilogo con Vicini di casa

Ultimi due appuntamenti nella cornice del teatro Lauro Rossi di Macerata per la stagione realizzata da Comune e Amat, con il contributo di Mic e Regione Marche. A salire sul palco in veste di protagonisti, sabato alle 21 e domenica alle 17, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti con lo spettacolo "Vicini di casa" di Cesc Gay, per la regia di Antonio Zavatteri. In scena al loro fianco anche Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Nella commedia, Anna e Giulio stanno insieme da anni, hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni; una coppia come tante al confine fra amore e abitudine e in apparente equilibrio quotidiano.

A scardinare questa finta stabilità ci penserà l’arrivo di Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Fra un bicchiere di vino e una fetta di pata negra, le due coppie si aprono e confrontano, Laura e Toni rivelandosi molto più spregiudicati del previsto, Anna e Giulio confessando a poco a poco fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere. La traduzione e l’adattamento del testo sono di Pino Tierno, le scene di Roberto Crea, le luci di Aldo Mantovani, i costumi di Francesca Marsella. La produzione dello spettacolo è di Nidodiragno/CMC produzioni, Cardellino e Teatro stabile di Verona. Informazioni e prevendite alla biglietteria dei teatri (0733.230735), Amat al numero 071.2072439 e biglietterie circuito Vivaticket (anche online).