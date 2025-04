La stagione del teatro Vaccaj: "Superata quota 8.500 spettatori"

Oltre 8.500 spettatori di ogni età, al Vaccaj di Tolentino, per la stagione teatrale 2024-2025, organizzata da Comune, Compagnia della Rancia e Amat. "Una stagione che ha raggiunto l’obiettivo di ampliare sempre di più la fruizione di "un teatro di tutti e per tutti" con 18 titoli (2 in più rispetto alla scorsa stagione), 31 repliche, di cui 12 fuori abbonamento", spiegano i promotori. Non sono mancate, poi, le residenze di allestimento (A Christmas Carol e Le Gratitudini) che sottolineano ancora una volta la rilevanza del teatro tolentinate sul panorama nazionale, grazie anche all’impegno e alle relazioni consolidate di Compagnia della Rancia, che da oltre quarant’ anni vive e promuove il Vaccaj come la propria "casa".

Piero Celani e Gilberto Santini, rispettivamente presidente e direttore di Amat, hanno ricordato che questo storico gioiello è candidato, insieme ad altri teatri marchigiani, al riconoscimento Unesco come patrimonio dell’umanità. "Le attestazioni di stima del pubblico stanno a dimostrare la bontà delle scelte e la qualità degli spettacoli proposti che hanno offerto occasioni di divertimento, di riflessione e di arricchimento culturale", hanno detto il sindaco Mauro Sclavi e la vicesindaco Alessia Pupo. "Stiamo già lavorando alla programmazione della prossima stagione – aggiunge l’assessore alla cultura Fabio Tiberi –. Grazie alla collaborazione con Rancia, possiamo confermare il modello delle residenze di allestimento, che costituiscono uno dei punti cardine per garantire grandi spettacoli al Vaccaj".

Compagnia della Rancia infatti guarda già con entusiasmo al futuro: "Siamo particolarmente lieti di annunciare che la prossima stagione vedrà nuovamente Tolentino protagonista con la residenza di riallestimento della nostra ultima produzione La Febbre del Sabato Sera il musical. Forte di un successo straordinario con 14 settimane di programmazione a Milano e oltre 50mila spettatori entusiasti, questo nuovo periodo di lavoro al Vaccaj, prima di intraprendere un lungo tour in tutta Italia, rappresenta un’ulteriore testimonianza del profondo legame che ci unisce a questo teatro e alla comunità di Tolentino".