La stagione delle zucche: "Halloween e non solo. Un raccolto abbondante"

di Lorenzo PastugliaCon l’arrivo dell’autunno, le campagne marchigiane si tingono di arancione: zucche di ogni forma e dimensione invadono orti e fattorie, pronte a finire sulle tavole o a trasformarsi in decorazioni per Halloween. Tra gli agricoltori della provincia di Macerata Giorgia Fontana e Barbara Zallocco, 29 e 30 anni, titolari dell’azienda agricola ‘Alessandrina’ di Potenza Picena, raccontano con entusiasmo la loro esperienza: "Quest’anno abbiamo raccolto 300 zucche di Halloween e altrettante commestibili, come la Delica, la Napoli e la Violina", spiega Fontana.

Oltre alla produzione, le giovani titolari hanno creato l’iniziativa ‘Il Villaggio delle Zucche’, un percorso educativo e ludico per bambini che si svolge durante quattro domeniche di ottobre e il 2 novembre. "I bambini possono visitare la fattoria, dare da mangiare agli animali, partecipare a laboratori di intaglio e colorare le zucche con le tempere – aggiunge –. L’evento prevede anche postazioni fotografiche e spettacoli di artisti di strada, un modo per avvicinare i più piccoli alla natura e alla stagionalità dei prodotti, divertendosi in sicurezza".

L’azienda Alessandrina non si limita alle zucche: oltre a ortaggi classici come carciofi, pomodori e zucchine, coltiva alberi da frutto, fragole, erba medica e olivi. "Quest’anno la crescita delle piante è stata ottima, grazie anche a un’estate piovosa che ha favorito la maturazione anticipata", racconta. La vendita delle zucche in azienda inizia generalmente a metà settembre, e la produzione biologica assicura qualità e sicurezza alimentare: "Alcune piante producono anche più di una zucca, quindi il raccolto è stato abbondante".

Dalla zona di Morrovalle, Vittorio Menatta, 65 anni, conduce l’azienda omonima insieme al cugino Gianmario. La loro produzione si concentra su zucche gialle da consumo, destinate a zuppe e vellutate: "Non coltiviamo zucche di Halloween, ma quelle commestibili sono molto richieste per la polpa e la cucina tradizionale", esordisce. Il periodo di raccolta inizia tra fine settembre e ottobre, anche se quest’anno la maturazione è stata rallentata da problemi di temperatura e alcune malattie fungine: "Ogni pianta produce tre o quattro zucche, quindi in totale arriviamo a circa 4mila unità. La quantità non è enorme, ma sufficiente per la vendita diretta ai clienti".

La Violina è perfetta "per le vellutate – spiega Fontana – la Napoli per le ricette in forno, e la Delica ha una polpa dolce che piace a tutti". Secondo Menatta, "le nostre zucche gialle sono versatili, ottime per zuppe, gnocchi e ripieni, e hanno un sapore autentico, come una volta". Per i due agricoltori, la zucca non è solo un ortaggio: "È un modo – concludono – per trasmettere conoscenza, educazione alimentare e amore per la terra alle nuove generazioni".