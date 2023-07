La stagione dello Sferisterio Una notte magica per la prima "Ci aspettiamo numeri positivi"

La "pazza" estate 2023 con il caldo torrido di queste settimane si è fatta sentire anche sullo Sferisterio, arena solitamente piuttosto fresca, ma diventata inevitabilmente "bollente" non solo per le arie spagnoleggianti della Carmen di ieri sera. Così per il debutto del Macerata Opera Festival, l’Associazione Sferisterio e la Croce Rossa si sono organizzate e le tradizionali copertine che avevano accompagnato le arieggiate serate delle scorse stagioni, hanno lasciato il posto a più rinfrescanti bottigliette d’acqua distribuite tra il pubblico. Questa è solo una delle tante sfumature della serata inaugurale della 59esima stagione del Mof che ha visto ieri sfilare in arena tanti volti conosciuti del panorama politico, imprenditoriale e associazionistico marchigiano e non solo. Ad accoglierli il sindaco Sandro Parcaroli, in smoking blu, insieme alla moglie Emanuela in abito lungo. "Sono molto emozionato e felice di inaugurare questa nuova stagione – ha detto il sindaco –. Invito tutti a venire in arena, perché la Carmen è bellissima e lo Sferisterio, come amo ripetere, è di tutti, non solo dei maceratesi".

Assente il governatore Francesco Acquaroli che, però, ha voluto mandare un messaggio per augurare "un forte in bocca al lupo a tutti gli artisti, alle maestranze e a tutta la complessa macchina organizzativa guidata dall’Associazione Sferisterio con il supporto delle istituzioni e dei sostenitori". A fare gli onori di casa anche il direttore artistico Paolo Pinamonti e il sovrintendente Flavio Cavalli che hanno accolto, tra gli altri, l’ambasciatrice di Polonia in Italia Anna Maria Anders, il senatore Guido Castelli, l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi e l’ex direttore artistico del Mof Fracesco Micheli. "Sono molto contento perché tutto sta andando per il meglio – ha detto Pinamonti –, abbiamo un bellissimo pubblico questa sera (ieri, ndr) e le aspettative sono di numeri positivi anche per i prossimi giorni. Le prove sono andate bene, c’è un buon clima in quinta, quindi dovrebbe essere una grande Carmen legata indissolubilmente a questo magnifico spazio, perché per questo spazio è stata pensata e ha dialogato con la storia dello Sferisterio. Credo che sarà una Carmen che lascerà il segno". Entusiasta dopo aver visto la prova generale, la presidente della Croce Rossa, Rosaria Del Balzo Ruiti. "E’ una Carmen bellissima, senza tempo, assolutamente da vedere", ha detto. Ha voluto mandare il suo personale augurio a quella che è stata la sua seconda "famiglia" per tanti anni, anche l’ex sovrintendente Luciano Messi che, sui social, ha postato un piccolo particolare del palco dello Sferisterio accompagnato dalla scritta "In bocca al lupo". Dopo il debutto di ieri sera, le repliche della Carmen sono in programma domenica, venerdì prossimo e il 6 agosto.

Marco Principini