La stagione d’oro dello Sferisterio "Superata quota 40mila spettatori"

Quasi cinquemila presenze in più rispetto allo scorso anno, incassi oltre 1,3 milioni, due sold out e sette minuti ininterrotti di applausi per l’ultima recita di Lucia di Lammermoor. Con questi numeri si è chiusa domenica la 59esima stagione del Macerata Opera Festival, la seconda sotto la guida del direttore artistico Paolo Pinamonti e la prima firmata dal sovrintendente Flavio Cavalli. Numeri che lanciano lo Sferisterio nuovamente tra i teatri all’aperto più apprezzati d’Italia e che fanno ben sperare per la prossima stagione che si aprirà il 19 luglio 2024. Per quest’anno, intanto, il Mof ha registrato il nuovo record di presenze: 40.381 spettatori, dal 25 maggio al 19 agosto, tra lo Sferisterio e il teatro Lauro Rossi, contro le 35mila persone del 2022 (pre-Covid erano state 37mila nel 2019 e 34mila nel 2018). I tre titoli – Carmen, La traviata, Lucia di Lammermoor – hanno raccolto 23.021 presenze, poco sotto il record del 2019, fissato a 24.493 (nel 2022 erano state 20.255).

Il valore dei biglietti staccati nel 2023 è pari a 1.349.950 euro (1.271.890 euro nel 2022). Si conferma un pubblico in maggioranza italiano (oltre l’85%) con presenze in crescita dall’estero, in particolare da Germania, Olanda, Gran Bretagna, Belgio, Francia e Stati Uniti. "Il successo di critica, ma anche di pubblico di questa 59esima edizione del Macerata Opera Festival – sottolinea il direttore artistico Paolo Pinamonti –, con numeri estremamente positivi relativi alle presenze e agli incassi, e con un incremento importante degli spettatori provenienti dai paesi esteri, non può non farci guardare con fiducia e ottimismo alla prossima edizione, già annunciata. Ma questi risultati non sono mai il frutto del lavoro di poche persone, sono sempre il risultato ottenuto da una grande squadra, il mio grazie di cuore a tutti i collaboratori amministrativi, ai professori d’orchestra, agli artisti del coro, ai maestri e alle maestranze tecniche con cui ho condiviso queste coinvolgenti settimane estive". Ottimo riscontro anche da parte di mecenati e sponsor: il gruppo dei cento mecenati – in cui si sono registrati tanti nuovi arrivi – ha festeggiato in più occasioni il festival al fianco di artisti e ospiti di rilievo. Per la prima volta poi il Mof ha visto l’ingresso di un importante main sponsor come il gruppo industriale Finproject (Versalis, Eni) e le fondamentali conferme di Banco Marchigiano (major sponsor), Apm, Giessegi e Sardellini costruzioni che guidano il gruppo dei sostenitori. "Tutta la città deve andare fiera del grande successo raggiunto dal Mof, frutto del lavoro di squadra, di una programmazione scrupolosa e di scelte artistiche di qualità – commenta il presidente dell’Associazione Sferisterio, Sandro Parcaroli –. Il festival ha catalizzato le energie, l’impegno e la passione di tutti coloro che ne hanno permesso un’ottima riuscita e che ci tengo a ringraziare. Macerata è stata in grado di accogliere migliaia di persone proponendo un cartellone di altissima qualità non solo a livello nazionale ma internazionale. Lo Sferisterio, luogo identitario di Macerata e arena all’interno della quale tantissimi artisti ambiscono a esibirsi, ci deve rendere orgogliosi e al contempo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo per le sfide future". Considerando la comunicazione digitale, infine, nei soli mesi di luglio e agosto, il sito sferisterio.it è stato visitato da 79.373 utenti, con connessioni prevalentemente italiane ma anche di utenti provenienti, tra gli altri, da Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti.