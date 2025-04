"La stagione è partita bene"

La spiaggetta di Fiastra aprirà la stagione a Pasquetta, come ogni anno. "Per Pasqua, ristorante e camere pieni all’Osteria del Lago, di mio fratello – spiega Emanuela Leli (presidente Cna Turismo Marche), che gestisce la spiaggia Verdefiastra –. Pernottano sia coloro che hanno la seconda casa terremotata, un modo per rivedere i parenti, sia turisti, come toscani e romagnoli. Inoltre sono iniziati i cammini dei Cappuccini e delle Terre Mutate, quindi c’è giro. La stagione parte bene. Le Lame Rosse sono sempre molto gettonate, mentre le famiglie optano per il tour intorno al lago". Leli gestisce anche l’albergo diffuso Il Borgo delle Sibille a Sarnano, dove pure ha registrato parecchie prenotazioni.