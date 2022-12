La stagione jazz saluta l’anno con il sassofonista Postacchini

Gran finale per la stagione jazz del Politeama di Tolentino che ha tenuto a battesimo, lo scorso lunedì, “One Finger Snap”, l’ultima fatica discografica di Marco Postacchini targata Alfa Music. Accompagnato dalla Big Band che porta il suo nome, venti musicisti di alto livello che da anni condividono con lui le scene musicali, Marco Postacchini (nella foto), sassofonista, compositore e arrangiatore fra i più brillanti nel panorama nazionale, ha entusiasmato il pubblico. Il musicista marchigiano opera da anni sul territorio con le sue formazioni ed ha all’attivo tre album: “Lazy Saturday”, “Do you agree?” con ospite Fabrizio Bosso e “Old stuff, new box” con la partecipazione di Fabio Zeppetella e Ada Montellanico. Il coinvolgente live, che da subito ha raccolto calorosissimi applausi, è stato impreziosito dalla partecipazione della cantante Marta Giulioni. L’ensemble di Postacchini ha ospitato fra le sue fila il trombonista, compositore e arrangiatore Massimo Morganti, la carismatica prima tromba Davide Ghidoni, i sassofonisti Simone La Maida e Fabio Petretti, il sax baritono Rossano Emili e i trombettisti Samuele Garofoli e Antonello del Sordo.