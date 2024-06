La stagione nel vivo: "Italiani e stranieri, tanti turisti in arrivo sui monti Sibillini"

Sentieri, borghi, natura incontaminata e piatti legati alla tradizione. I Monti Sibillini, ideali per fare trekking ed escursioni a piedi o in bici, hanno già richiamato a sé turisti italiani e stranieri (in particolare olandesi e belgi). Tra le mete più gettonate c’è Fiastra. "Abbiamo tantissime richieste per il lago, complici anche percorsi come il Cammino dei Cappuccini e quello delle Terre Mutate – esordisce Emanuela Leli (presidente Cna Turismo Marche), che si occupa del complesso "Verdefiastra", dell’albergo-ristorante "La Capanna" a Pintura di Bolognola e dell’albergo diffuso a Sarnano "Le Sibille del borgo" –. Idem a Pintura per il Grande Anello dei Sibillini". Leli evidenzia che un affetto lega chi ha la seconda casa terremotata ma torna comunque, in attesa della ricostruzione, e intanto si sistema dai parenti. "A Fiastra giugno è iniziato bene sul fronte pernottamento – prosegue – e registriamo per lo più italiani, soprattutto toscani, romagnoli e umbri. Mentre gli stranieri (olandesi, belgi, tedeschi e qualche francese, comunque dal Nord Europa) frequentano la spiaggetta e poi ripartono". Gli amanti del turismo lento di solito sono comitive di amici e coppie, moglie e marito. Leli anticipa anche cosa bolle in pentola: sono in fase di costruzione nuove strutture per soggiorni esperienziali. "A Sarnano il turismo invece è più legato alla presenza di eventi", precisa. Turismo delle radici da Valentina Polci, titolare di Est Locanda a San Ginesio. Legato al fenomeno migratorio che vede gli emigranti e i loro discendenti tornare nelle terre d’origine per visitare le famiglie e i luoghi della propria infanzia, riscoprendone le tradizioni. "Arrivano da Usa e Argentina, vanno alla ricerca di cognomi", spiega la Polci, che conta clienti anche da Germania e Inghilterra in questo periodo. Agosto invece è il momento degli italiani, da Roma, centro e nord Italia. "Ad agosto (dopo un maggio, giugno e luglio un po’ a singhiozzo) è sempre pieno, prenotano già da un anno prima – aggiunge – e restano più di una settimana. I visitatori – per lo più coppie dai 50 anni in su – cercano tesori naturalistici, trekking sui Sibillini, al lago di Fiastra, sul Conero, fanno un giro ad Ascoli. Oppure vanno alla scoperta dei borghi più belli". In calo i primi mesi del 2024, senza neve sui Sibillini. Continua ad attrarre tanti connazionali l’agriturismo Camping44 a Loro Piceno, della coppia olandese formata da Rens van Hilst con la moglie Rachel. "Portano circa 700 persone sul territorio comunale", afferma soddisfatto il sindaco Robertino Paoloni. Molto positivo il bilancio per Daniele Valentini, titolare insieme al fratello Battista dell’albergo-bar-ristorante "Dal navigante" a Castelsantangelo sul Nera, grazie alla Fioritura di Castelluccio in anticipo (i piani, per il clima, sono stati lavorati un mese prima). "Luglio e agosto siamo già sold out – dice Daniele –; tranne qualche buchetto, per il 90% le camere sono piene. La gente proviene da Roma, Ancona, Pesaro, Rimini, Riccione, la parte dell’Adriatico. Registriamo più lavoro dell’anno scorso". Diversa la situazione per Luciano Capomasi, titolare dell’albergo ristorante "Ai pini" di Sarnano, che evidenzia un calo dopo il 2020, l’anno del boom della via delle Cascate perdute. "A giugno e luglio lavoriamo con gli operai della ricostruzione (che però ovviamente mangiano a prezzi convenzionati e richiedono più personale essendo numerosi) – conclude Capomasi –. Fortunatamente abbiamo clienti fissi, siamo specializzati nel tartufo. Ma è necessario un progetto di rilancio nel turismo e nell’enogastronomia: confidiamo molto nella nuova amministrazione Fantegrossi".