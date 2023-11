"La stagione sciistica al via il 2 dicembre"

di Lucia Gentili

"Confidiamo di poter iniziare la stagione sabato 2 dicembre". A dare l’annuncio è Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono gli impianti di Frontignano di Ussita e Bolognola. E intanto, nell’attesa che arrivi la neve, continuano lavori e migliorie. La prima spolverata è avvenuta lo scorso 4 novembre con un bianco risveglio. "A Frontignano abbiamo terminato l’installazione di tutti i nuovi varchi di controllo accessi anche sulla seggiovia Belvedere e Campo Scuola – prosegue –. Da quest’anno tramite app sarà possibile acquistare e caricare lo skipass direttamente sullo smartphone senza fare code in biglietteria". Tra oggi e domani si prevede un abbassamento delle temperature; un altro peggioramento delle condizioni meteo dovrebbe esserci nel fine settimana. "Noi siamo pronti – dice Cangiotti – e, appena fa freddo, attiveremo l’impianto di innevamento. A prescindere dalla neve, comunque, a Frontignano dal 2 dicembre in poi, nei fine settimana, la seggiovia è attiva, così come il rifugio e il villaggio di Natale con i mercatini, Babbo Natale e, sulla terrazza, castagne e vin brulé. Mentre a Frontignano abbiamo rinnovato i varchi di accesso, a Bolognola abbiamo potenziato l’impianto di innevamento. Sempre a Bolognola, il Comune ha investito sull’illuminazione notturna delle piste". Per i lavori entrambe le stazioni sciistiche hanno speso in totale circa 350mila euro. "Contiamo in una buona stagione e in buona affluenza – auspica Cangiotti –, anche perché, rispetto ad altri impianti ad esempio del Nord Italia, i prezzi sono rimasti stabili, simili al passato a parte piccoli ritocchi. Questo ci fa sperare in buone presenze. Inoltre a Frontignano ci sarà un nuovo noleggio alla partenza della seggiovia. La prevendita degli skipass stagionali a prezzi ridotti dura fino al prossimo 30 novembre". Infine un appello: si cerca personale per la stagione invernale. "Stiamo ricercando personale per piste e impianti di risalita con disponibilità tutti i giorni o solo weekend per tutta la stagione. Contatti via mail su info@frontignano360.it o al 328256983", è l’annuncio dalla stazione.