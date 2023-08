La stagione teatrale Sette spettacoli con una spruzzata di pura femminilità

di Lorenzo Monachesi

Da Amelia Monti a Vanessa Incontrada, da Marina Massironi a Sonia Bergamasco ed Elisabetta Pozzi: sono alcune protagoniste della stagione teatrale al Lauro Rossi presentata in conferenza stampa.

Gilberto Santini, direttore dell’Amat, ha illustrato gli spettacoli in cartellone, a partire da "Il marito invisibile" (24 e 25 ottobre) con Marina Massironi e Amelia Monti: "Un’esilarante commedia – spiega – sulla scomparsa della vita di relazione con le due protagoniste che accompagnano, con la loro personalissima comicità, in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale". Il secondo è "La locandiera" di Goldoni (21 e 22 novembre) per la regia di Antonio Latella con Sonia Bergamasco. "Uno spettacolo affidato a un regista di maggior successo internazionale per una proposta molto interessante". È poi la volta di "Romeo e Giulietta" (9 e 10 dicembre): "È una riscrittura intelligente per uno spettacolo molto divertente che desta entusiasmo". Il 13 e 14 gennaio il Lauro Rossi ospiterà Elisabetta Pozzi in "Cassandra". "Una proposta emozionante nata con la collaborazione di Massimo Fini e con una partitura musicale e sonora originale e raffinata". Spazio alla danza con "L’arte della fuga" (24 e 25 gennaio): "Un affascinante spettacolo che indaga il senso della vita, tra affannose ricerche di significati e nuove speranze sulle note di Bach". Il 3 e 4 febbraio il Lauro Rossi ospiterà "Perfetti sconosciuti" con Paolo Genovese che firma la prima regia teatrale. "È l’adattamento di una brillante commedia sull’amicizia campione d’incassi al cinema, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere ?perfetti sconosciuti’". L’ultimo appuntamento è "Scusa in riunione... Ti posso richiamare?" con Vanessa Incontrada. "Una frase tormentone della generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa".

E non è finita, Ci sono tre appuntamenti che caratterizzano ’Finalmente domenica!’, rassegna di teatro per tutta la famiglia. Al Lauro Rossi si potrà assistere il 29 ottobre a Pollicino Show "una proposta – ha spiegato Santini – di danza per bambini". Si prosegue prosegue il 28 gennaio con Peter Pan di Factory compagnia transadriatica e il 17 marzo con "Il venditore di palloncini" della Compagnia della Rancia "per uno spettacolo dalla qualità garantita".

Gli abbonamenti per la stagione teatrale saranno in vendita dal 7 ottobre alla biglietteria dei Teatri 0733 230735. Inizio spettacoli alle ore 21, la domenica alle ore 17.