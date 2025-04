La stagione termale si apre a giugno

La stagione termale delle Terme Santa Lucia di Tolentino prenderà il via entro i primi quindici di giugno. A dare l’annuncio è Nando Ottavi, presidente dell’Assm, la municipalizzata che gestisce la struttura. Proseguono infatti gli interventi di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica del Centro termale per la salute. Un progetto da 4.633.350 euro, tramite fondi del Piano nazionale complementare (Pnc) Sisma, redatto dal Comune con l’ingegner Katiuscia Faraoni, responsabile del settore lavori pubblici. Di solito la stagione termale inizia ad aprile, ma quest’anno ci sono i lavori in corso. "Pensavamo di spostare alcuni servizi nei locali dell’Ex imbottigliamento – spiega Ottavi – ma, per contrattempi legali, l’edificio dell’Ex Imbottigliamento non è pronto, dovrebbe terminare per fine anno (questo spazio andrà ad ospitare in particolare la Riabilitazione). Invece l’intervento nello stabilimento storico, il corpo centrale, iniziato lo scorso dicembre, è a questo punto: una parte ci verrà riconsegnata a fine mese, così a maggio potremo procedere con la pulizia e l’allestimento per riaprire a giugno. Mentre la parte sul retro, quella dove prima si facevano balneoterapia e insufflazioni, è oggetto di demolizione e ricostruzione e dovrà essere completata entro la fine del 2026. Intanto con l’avvio di questa stagione garantiremo comunque tutti i servizi. Le vasche saranno al primo piano con le attività balneoterapiche, mentre al piano terra ambulatorio dell’otorino, insufflazioni e altro. Le Terme Santa Lucia continuano ad essere un fiore all’occhiello, danno lustro a Tolentino". Le convenzioni con i vari Comuni (gli autobus che partono dalle varie città per fare le cure termali) cominciano il 16 giugno, ma l’intento dell’Assm è aprire qualche giorno prima. La stagione nel 2024 è terminata un mese in anticipo, a novembre anziché dicembre, quindi la municipalizzata si sta impegnando per non far perdere al personale stagionale mesi e retribuzioni, cercando di richiamarlo in servizio appena finita la Naspi. "Il clou delle presenze è sempre stato da giugno a settembre, il mese di punta", prosegue Ottavi, che annuncia anche lo stato dell’arte del camminamento, un percorso a piedi, il sentiero che andrà dall’Ex imbottigliamento al complesso termale, realizzato anche in questo caso dal Comune (l’Assm è soggetto attuatore solo dell’Ex imbottigliamento). "I lavori sono stati aggiudicati da poco e il camminamento dovrebbe essere pronto tra fine 2025 e inizio 2026", dice Ottavi. "Il settore lavori pubblici del Comune è impegnato sull’opera di restyling delle Terme e l’intervento procede secondo cronoprogramma", conclude il sindaco Sclavi.

Lucia Gentili