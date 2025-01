La stangata del 2025: "Acqua, energia e rifiuti, i cittadini pagano il conto delle mancate scelte"

"Stop ai rincari di acqua, Tari ed energia: le famiglie e le imprese non possono sopportare questi pesi ingiustificati". È l’appello lanciato da Cna Macerata alla luce dell’aumento delle bollette dell’acqua, della tassa sui rifiuti e dell’incremento annunciato dei costi di gas ed energia, "un attacco al tessuto sociale e produttivo della provincia".

Sul fronte dell’acqua, "le decisioni prese dai sindaci nelle assemblee dell’Aato 3 Macerata del 2022, con l’approvazione degli aumenti per il 2024 (7,8%) e il 2025 (7,4%), gravano oggi pesantemente su famiglie e imprese – afferma il presidente della Cna Macerata Maurizio Tritarelli – scaricando i costi di inefficienze gestionali e scelte politiche poco lungimiranti direttamente sui cittadini, mentre le società di gestione continuano a generare utili anche significativi.

A questi rincari si somma l’aumento della Tari, conseguenza della totale assenza di strategie da parte degli amministratori locali per individuare una nuova soluzione gestionale. Questa mancanza di responsabilità politica sta determinando costi sempre più elevati. Chiediamo che sindaci e amministratori si assumano le proprie responsabilità. Non è accettabile che l’assenza di accordi politici, troppo spesso partitici e raramente nell’interesse degli utenti, come quella sul gestore unico del servizio idrico o sulla gestione dei rifiuti, ricada esclusivamente sui cittadini e sul sistema produttivo".

Cna esprime inoltre timori per il riaccendersi di speculazioni a livello nazionale sui prezzi dell’energia. L’associazione evidenzia che la situazione va monitorata benché non sia, fortunatamente, quella di tre anni fa. Cna chiede azioni immediate: "Gli aumenti dell’acqua siano rivisti, garantendo trasparenza e un’equa distribuzione dei costi. Si intervenga urgentemente per risolvere l’emergenza legata alla gestione dei rifiuti e si ponga fine al continuo aumento della Tari".

"Si adottino misure per calmierare i costi energetici e contrastare possibili speculazioni. Non staremo a guardare – aggiunge Tritarelli –. Chiediamo alle istituzioni locali e nazionali di agire con urgenza e di mettere al centro delle loro scelte il benessere dei cittadini. Se non vedremo interventi efficaci, ci attiveremo per rappresentare con forza le istanze di famiglie e imprenditori. Nel frattempo, abbiamo avviato azioni concrete per supportare i nostri associati, siglando convenzioni con fornitori di energia del territorio, che garantiscono tariffe scontate e condizioni più vantaggiose".