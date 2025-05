La stangata Tari sulle imprese accende il consiglio. Luconi: "Chiesto un approccio diverso"

Le cartelle Tari hanno acceso il dibattito nell’ultimo consiglio comunale di Tolentino. Ad alcune aziende sono arrivate cartelle molto salate. "Questo ha generato malumori tra gli imprenditori, che lamentato un approccio sbagliato – è intervenuta la consigliera di opposizione Silvia Luconi di Fdi (foto) –. Le imprese hanno dovuto farsi rappresentare da consulenti, avvocati, associazioni di categoria per tutelare i propri interessi. Dopo l’arrivo delle cartelle, sono state convocate in Comune e sono giunte ad accordi che hanno diminuito le cifre iniziali. Si sarebbe potuto fare a monte, intavolando un confronto per stabilire, sempre nel rispetto della legge, modalità e quantum di riscossione, evitando trattative posteriori che hanno aggravato i costi". "La situazione – ha evidenziato il sindaco Mauro Sclavi – è dettata dal lungo periodo di sospensione sisma; prima erano bloccate". "La Tari copre il costo dello smaltimento dei rifiuti – ha aggiunto la vicesindaco Alessia Pupo –. L’aumento del 9,5% è dovuto ai costi extra del Cosmari per smaltire fuori provincia; ogni Comune si accolla gli extra costi, per noi sono circa 900mila euro in più". "Gli imprenditori non hanno chiesto di non pagare – ha precisato Luconi –, bensì un approccio diverso. Il Comune di Rieti ha convocato gli imprenditori per avvisarli delle cartelle". La mozione da lei presentata con Francesco Colosi, Monia Prioretti e Silvia Tatò, in cui chiedeva di coinvolgere le associazioni sulle modalità delle riscossioni, è stata respinta. Approvata invece all’unanimità, ma con emendamenti del sindaco, quella degli stessi consiglieri su "contributo disagio abitativo e asseverazione domande escluse risalenti al 2024". Le persone interessate sarebbero 273. Sclavi si è impegnato a "rivedere le situazioni di chi non ha presentato la domanda a luglio, valutando caso per caso in base alla normativa. Non posso asseverare chi, pur in buona fede, non ha rispettato la scadenza. La spesa ricadrebbe sulle spalle del Comune e di tutti i cittadini".