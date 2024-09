La start up Liberty a Dusseldorf. Idee hi-tech per la disabilità

La start up recanatese "Liberty" apre le porte al mercato internazionale con la partecipazione al ReHaCare di Dusseldorf, in Germania, l’expo sui prodotti sanitari e della riabilitazione più importante d’Europa. Ha destato molto interesse la nuova versione del propulsore elettrico per carrozzine, controllato da una App dedicata. Ideatori di questa start up, che ha sede a Recanati, sono fratello e sorella di Potenza Picena: Nicholas Savoretti, 26 anni, cura la parte tecnica e informatica e Sharon, 28 anni, si occupa dell’amministrazione e del settore commerciale. "Il nostro punto di forza è l’App con la quale, tramite smartphone o tablet, il propulsore applicato alla sedia a rotelle prende vita. Dal monitor è possibile controllare le velocità disponibili, lo stato della batteria, il meteo, i tempi di percorrenza e, soprattutto, permette la geolocalizzazione anche da remoto in tempo reale – ha spiegato Nicholas –. In caso di ribaltamento partono in automatico le chiamate a tre numeri preimpostati". Particolare interesse hanno mostrato l’ingeggner Renzo Andrich, uno dei creatori del portale Siva sulle tecnologie per la disabilità, ed Eva Carbonari, Chiara Grulla e Antonella Rossetti della Fondazione Don Gnocchi-Bignamini di Falconara.