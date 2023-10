"La stazione è off-limits per i ciclisti"

Civitanova nella guida turistica di Trenitalia, tra i venti percorsi ciclabili che si raggiungono comodamente in treno. Poi, una volta arrivati con la bici si scopre che piste ciclabili urbane non ce ne sono e che lo scalo ferroviario non è attrezzato come stazione di scambio. E mentre il sindaco mostra orgoglioso la guida, l’associazione ‘Fiab Costa Macerata-Fermo’ pubblica un post in cui parla di "situazione da terzo mondo quella che sono costretti a subire ciclisti e disabili alla stazione di Civitanova" e denuncia che l’ascensore è ko da tempo "cosicché, per disabili e per chi ha in carico la bici, affrontare le scale è un problema". Segnala anche "posti bici insieme al posto rifiuti, numeri ridicoli, spazi ridotti e ancora con le vecchie rastrelliere e con l’assalto delle auto a impedire l’uscita". A peggiorare la situazione "l’ascensore principale guasto. Un cartello indica ‘fuori servizio’ da tempo e così i pendolari che viaggiano con la bici al seguito sono costretti a salire e scendere le scale bici spalla. Il che equivale, il giorno dopo, a lasciarla a casa". Ma, la vera domanda per Fiab è un’altra: "Se un disabile motorio arriva a Civitanova da una qualunque stazione italiana o estera, dove ha potuto prendere autonomamente il treno, una volta qui che fa? Si accampa o esce dal retro magari per percorrere poi la statale fino a San Marone?". "Se non siamo - continua Fiab - ancora in grado di gestire tecnologie come quella degli ascensori limitiamoci a costruire le rampe con pendenze regolamentari nelle stazioni italiane". Ce ne vuole ancora di lavoro, soprattutto perché il ciclista che approda con la bicicletta alla stazione di Civitanova e volesse girare per la città troverebbe molte strade piene di buche e, al di fuori dei percorsi del lungomare e dei parchi del Castellaro e del Chienti, la totale assenza di piste ciclabili urbane.