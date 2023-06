La stella del bello tra quelle degli artisti

Taglio del nastro per la mostra di pittura "Artisti fra le stelle" che resterà aperta fino all’intera giornata di oggi in via Cavour (civico 82). Un momento "stellare" così come recita una delle pareti dove sono appese le foto di coloro che hanno creato quelle stelle che ora illuminano l’esposizione finale di un progetto curato e ideato da Laura Acciarresi insieme all’associazione Avulss di Corridonia. Gli attori principali sono stati ragazzi del "Club del Sorriso", i quali hanno realizzato una metà di una stella la cui pittura è stata poi completata da degli artisti, l’ultimo tassello di un percorso, finalizzato a tramettere un messaggio forte: la diffusione del "Bello".

Non sono mancate le emozionanti testimonianze di quanti hanno vissuto in prima persona quest’avventura, affiancati dalle famiglie, dai volontari Avulss e dal sindaco Giampaoli con tanti componenti di giunta e consiglio. "E’ un progetto nato nel 2012 con prospettive semplici – ha esordito Acciarresi – ovvero condividere gioia di vivere e altruismo. Si tratta di un percorso che serve per esternare la nostra espressione migliore, soprattutto quella del sentire. Il ragazzo o la ragazza si sono messi in gioco con una stella, poi divisa in due parti, così hanno comunicato in maniera silenziosa ed in empatia con una altra persona che a distanza di tempo ha completato l’altra metà, senza conoscere affatto chi l’aveva iniziata".

"Con piacere abbiamo accettato di collaborare al progetto, è stato meraviglioso – ha affermato Silvana Marcolini, presidente della locale sezione dell’Avulss - una volta ancora possiamo dire di aver incontrato delle persone sensibili che hanno capito ciò che l’Avulss sta portando avanti da anni in questo settore. Ringrazio gli artisti, l’amministrazione comunale e Gianpaolo Sbarbati che ci ha ospitato nel suo locale".

Diego Pierluigi