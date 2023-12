La ’Stella’ del Perugini

La compagnia ’Stella’ di Porto Potenza ha vinto la 55ª edizione della rassegna ’Perugini’. La compagnia si è aggiudicata anche il premio per le "migliori musiche" di Lin Manuel Miranda, mentre il "Premio alla regia" è andato a Maurizio Purifico. Il "Premio della critica – Walter Cortella", è andato allo spettacolo "Le Prenom" di Delaporte e Depatelliére presentato dal Gruppo Teatro Tempo di Carugate. Il "Premio a Scene e costumi" è stato assegnato a Andrea Castelletti e Antonio Cantieri della Compagnia "Teatro Impiria" di Verona per lo spettacolo "Bon Mariage" di Laura Murari. Il premio al "Migliori attore" è stato assegnato a Paolo Marchetto della "Compagnia dell’Orso" di Lonigo (VI) per la sua rimarcata performance in "Trappola per un delitto" di Robert Thomas. La "Prima attrice" è stata riconosciuta in Linda Guarino, della "Luna Nova" di Latina, per la sua interpretazione di Concetta in "Natale in Casa Cupiello". La giuria tecnica, invece, ha premito due autori italiani di drammaturgia contemporanea: Valentina Capecci per il testo "Due donne e un delitto" e Franco Bruno per "Tutti e tre per terra". "Miglior attrice non protagonista" Silvia Bezzi del Gruppo Teatro Tempo di Carugate, "Miglior attore non protagonista" exaequo Gherardo Coltri della Compagnia "Impiria" di Verona e Marco Russo della "Palcoscenici" di Roma. I migliori caratteristi sono stati Monica Falconi della "Palcoscenici" di Roma e Franco Sorrentino della "Luna Nova" di Latina. Premio speciale hanno avuto anche "Le giovani promesse" Alida Castelletti della "Impiria" di Verona e Roberto Calì della "Luna Nova" di Latina.