La storia del partigiano Norino Torresi in un libro con foto e documenti

La storia di un partigiano civitanovese in un libro. E’ quella di Norino Torresi e se ne parlerà nella presentazione pubblica di cui si incaricherà Amedeo Regini, organizzata per domani alle 16.30 nella sala giunta del palazzo comunale. Interverranno il sindaco Fabrizio Ciarapica, il direttore del museo Magma Enrico Lattanzi, il presidente dell’Anpi di Civitanova Francesco Peroni ed Emilia Bacaro voce recitante. ‘Quaderno Partigiano’ è il titolo del libro dedicato a Torresi, un giovane fabbro che a fine marzo del 1944 si trovava per lavoro nella zona di Sarnano, per riparare attrezzi di lavoro dei contadini, e venne fermato dai soldati tedeschi e dalle camicie nere che avevano assediato Sarnano. In cambio della loro vita dovevano dire dove si trovava il comandante partigiano Decio Filipponi. Norino Torresi non parlò, insultò il comandante dei soldati tedeschi, Fischer, e fu torturato. Venne picchiato e le sue mani furono massacrate con il calcio dei fucili. Per evitare la rappresaglia il comandante Decio Filipponi lo stesso giorno si consegnò ai nazifascisti e venne impiccato a un lampione all’ingresso di Sarnano. Torresi era anche il cognato di un comandante, Lucio Corradini, di un gruppo partigiano che operava nella zona di Sarnano, Mogliano, Loro Piceno e Amandola, dove in quegli anni erano sfollate numerose famiglie civitanovesi: i Mandolesi, i Pacifico, i Foà, i Ferri, i Gaetani dei cantieri navali e altri. Un ‘Quaderno partigiano’ che oltre a raccontare i fatti storicamente avvenuti fra Sarnano, Civitanova e Loro Piceno, contiene documenti e foto inedite.