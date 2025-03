La storia della Cingolana in un libro

"A. S. Cingolana – Operazione nostalgia – 60 anni di storia", è il titolo del libro scritto da Basilio Fabrizi (nella foto) e pubblicato da Ilari Edizioni. Relatore Giorgio Giorgi, il volume sarà presentato venerdì alle 21 nell’Auditorium Santo Spirito. Fabrizi con la sua opera propone in sei capitoli su 160 pagine arricchite da numerose foto e articoli di giornali, le vicende della Cingolana dalle origini fino alla stagione 2023-24. L’impegno dell’autore è un’autentica "operazione nostalgia" in chiave di cingolanità. "L’idea nata due anni e mezzo fa – racconta Fabrizi – si è sviluppata su consiglio di Marco Ilari: gli avevo portato in tipografia, per farne un opuscolo, le tante foto della mostra che avevo allestito sugli indimenticati tornei calcistici dei bar del nostro territorio. Lui m’ha suggerito che sarebbe stato meglio utilizzare quello che avevo, come base per una storia della Cingolana. Ho seguito il suo consiglio mettendomi al lavoro e chiedendo la collaborazione di chi poteva darmela, fornendomi informazioni e materiale". Soddisfacenti i riscontri. "Giorgio Giorgi mi ha stimolato e assistito – evidenzia Fabrizi –, Mirco Mazzieri ha spaziato sulla storia della Cingolana di cui è stato un infaticabile dirigente, Lanfranco Coppari ex giocatore ha contribuito ampiamente con un prezioso repertorio fotografico, Mirko Montecchiani da autentico mago del computer ha articolato in modo godibile il testo corredandolo con le varie illustrazioni, la disponibilità della biblioteca mi ha permesso di poter riprodurre i tanti articoli apparsi sulle vicende legate all’ascesa della Cingolana".

Gianfilippo Centanni