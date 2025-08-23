La storia delle turiste scroccone arriva anche sul Guardian

La vicenda della due turiste francesi scroccone da Civitanova fa il giro del web, e arriva persino in un articolo del quotidiano britannico "The Guardian". Le due giovani avevano bevuto spritz e mangiato pizza nel ristorante "Ai due re" del lungomare Piermanni. Poi se ne erano andate senza pagare il conto. Ma la proprietaria, Michela Malatini, dopo aver postato sui social la foto delle due turiste, era riuscita a rintracciarle, il mattino dopo, in un bed&breakfast a Fontespina.

"Sono arrivate due ragazze, turiste francesi, senza prenotazione – ha raccontato Malatini –. Hanno mangiato due pizze e bevuto quattro o sei spritz. Poi però, al momento di pagare il conto di 44 euro, si sono allontanate piano piano, passando dall’uscita principale". Ma i movimenti delle due turiste non sono passati inosservati, e la proprietaria della pizzeria si è resa conto subito di quanto accaduto. Così, qualche ora dopo, ha postato sulla pagina Facebook della pizzeria la fotografia delle due scroccone, ricevendo in pochissimo tempo decine e decine di commenti e di reazioni. Tra queste anche quelli di alcuni operatori turistici. E tra un commento e l’altro la proprietaria si è improvvisata detective, riuscendo a risalire alla struttura alberghiera dove alloggiavano le due turiste francesi arrivate a Civitanova.

"Grazie al passaparola con colleghi e operatori della categoria, con i quali c’è grande collaborazione – ha raccontato ancora Malatini – ho saputo che alloggiavano in una struttura ricettiva a Fontespina. Così la mattina dopo ho bussato alla porta della loro camera. Stavano dormendo. Ho chiesto loro spiegazioni e ho fatto vedere il video e le due, che sono sempre rimaste in silenzio, alla fine hanno saldato il conto".

Non è la prima volta che capita in quel locale che clienti scrocconi mangiano e bevono e poi si alzano e se ne vanno, senza passare per la cassa. "Nei giorni scorsi – ha continuato Malatini – è arrivata una coppia di turisti che l’anno scorso avevano fatto la stessa cosa. Peensavano di fare la stessa cosa, ma li abbiamo bloccati prima che se la filassero". La ristoratrice detective ha un po’ vendicato tanti colleghi raggirati da clienti disonesti e maleducati, per questo la sua storia grazie a internet ha varcato anche i confini nazionali.