La storia dell’integrazione in una mostra

Agli Antichi Forni va in mostra la storia dell’Europa. "L’Italia in Europa, l’Europa in Italia", inaugurata dopo la mattinata al teatro Lauro Rossi, racconta decennio per decennio la vicenda dell’istituzione; promossa dal dipartimento per gli affari europei, in collaborazione con l’agenzia Ansa, è visitabile oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 22.30 e lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Massimo Persotti, dell’ufficio comunicazione affari europei, spiega che "la mostra racconta la storia dell’integrazione europea, ed è rivolta soprattutto ai giovanissimi. Siamo ricorsi alla realtà aumentata; non solo la visione frontale delle foto ma, attraverso un’app gratuita, tutti gli scatti con il contrassegno dell’icona "play" danno vita a dei filmati che raccontano l’Europa". È quindi possibile rivivere, come in una macchina del tempo, gli eventi mondiali e gli avvenimenti di costume e società che hanno caratterizzato questi decenni di storia. Grazie alla collaborazione della Scuola di dottorato dell’Università degli studi di Macerata e ai volontari di Servizio civile nazionale, è possibile fruire di visite guidate per le classi scolastiche che ne fanno richiesta via mail a: ufficio.europa@comune.macerata.it.