La storia di Borgo Conce nelle voci delle guide

di Gaia Gennaretti

Borgo Conce al centro della giornata internazionale della guida. Domenica le Guide delle Marche propongono tour per raccontare e scoprire luoghi e personaggi della storia e della cultura locali. Tra i vari itinerari ci sarà la visita guidata dal titolo al Borgo Conce. L’intero quartiere, uno dei primi borghi protoindustriali, è stato di recente interessato da un’importante opera di recupero e i musei Borgo Conce sono stati allestiti all’interno dei locali dell’antica centrale elettrica restaurata, con tutti i più importanti macchinari usati un tempo per produrre energia dal Comune e dall’Elettrochimica Ceci. A raccontare storia e aneddoti di questa caratteristica area della città è Alberto Vignati, ingegnere elettrotecnico cresciuto in una famiglia di custodi di una delle centraline settempedane: "Il sito di produzione di energia elettrica delle Conce, nato contemporaneamente a quello del Cannucciaro (tutt’oggi attivo, ndr) risale ai primi del ‘900 e rimase funzionante fino agli anni ’70. San Severino fu uno dei primi comuni ad abbandonare l’uso dei mulini e a realizzare le centrali. Il museo si sviluppa su tre siti: il primo, dove si faceva trasformazione e distribuzione di energia; poi, vicino all’elettrochimica Ceci, c’è un piccolo alternatore che è rimasto come in origine e, al piano superiore, le turbine Francis. Ce ne sono diverse smontate e si possono toccare con mano. Nelle vicinanze c’è anche un altro sito con le cinghie della centrale. Durante le visite racconto sempre che c’erano operai a lavoro giorno e notte e con ogni condizione atmosferica perché le macchine, ovviamente, non erano automatiche. Alcuni erano all’esterno, sempre attenti alle griglie dove passava l’acqua che, specie in autunno e inverno, si riempivano di foglie e rami e andavano costantemente pulite". Vignati conosce bene il duro lavoro degli operai di allora: "Mio nonno ebbe un mulino per qualche anno. Poi il Comune lo acquistò per farci una centralina. Siccome aveva 6 figli, il Comune si impietosì e lo tenne lì a fare il custode della centralina. Fu il primo operaio dell’Assem e poi passò il lavoro a mio padre. Io sono cresciuto lì e feci ingegneria elettrotecnica per questo. Ricordo che mia mamma e mio papà, per lavorare all’esterno, si coprivano con maglioni che poi lei portava ad asciugare nella centrale dove c’erano 30 gradi. Mi è sempre rimasto impresso, sono storie di sofferenza".