La storia di Civitanova e del mare Adriatico in un libro

Il nostro mare Adriatico – fonte di fascino perenne per gli occhi e per il cuore – non nasconde i pericoli del maestrale e delle burrasche improvvise, ma per gli audaci è anche fonte di prosperità. È la storia di Civitanova, che del mare è fatto la propria leva dello sviluppo economico-commerciale, quindi turistico. È stato così sin dall’Ottocento. Lo sarà anche per il futuro. Avvincente ed utile, dunque, la lettura di "Lezioni di mare", scritto in maniera scorrevole dalla civitanovese Veronica Petrelli (nella foto), pubblicato dalle Edizioni Nisroch di Mauro Garbuglia, anch’egli civitanovese, presidente dell’associazione editori marchigiani. Veronica ha avuto la bella idea di raccogliere il "vissuto" di pescatori come Francesco Caldaroni (imbarcato sin da ragazzino, a 13 anni), di Michele Palermo, che ha lavorato nella Guardia Costiera, prodigandosi nei soccorsi in mare, oggi presidente dell’Associazione Marinai d’Italia. Pierluigi Cipolla, presidente dell’associazione il "Madiere", racconta le sue prime temerarie esperienze veliche, dopo aver lasciato Milano per Civitanova, dove prima veniva per lavoro. Altre testimonianze sono relative ai protagonisti dei Cantieri navali, oggi quasi scomparsi, ai maestri d’ascia, ai retanti, a chi pratica la vela a livello amatoriale ed agonistico, nonché la piccola pesca. Un testo che ha raccolto svariate esperienze di vita di uomini esposti ai venti e alla salsedine, molto utili soprattutto per i giovani, nell’indispensabile travaso intergenerazionale delle tradizioni marinare, custodite dai fratelli Mariano e Angelo Guarnieri, Primo Recchioni, Peppinello e Ruggero Santini, Paolo Domenella e tanti altri.

Ennio Ercoli