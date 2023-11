La storia di Morrovalle Scalo ricostruita con le foto del tempo

Ricostruire attraverso le immagini la storia della stazione di Morrovalle Scalo ma più in generale della quotidianità antica di tutto il quartiere. Questo è il progetto appena avviato da Luigino Cipriani (nella foto), presidente della Fototeca comunale di Morrovalle, il quale ha lanciato un appello rivolto a coloro che avessero del materiale fotografico d’epoca. "La stazione di Morrovalle è stato un punto di riferimento per la crescita del nostro paese – ha raccontato Cipriani – quindi chi avesse nei cassetti, sperando non fossero andate perse, qualche immagine che potrebbe essere utile per la mia ricerca può contattarmi, in pochi giorni scansionerò le foto e poi verranno riconsegnate. Già qualche scatto sono riuscito a reperirlo e il progetto che vorrei sviluppare è quello di riuscire a raccogliere più materiale possibile al fine di realizzare una mostra fotografica e magari in seguito una pubblicazione essendo un abitante della zona stazione, l’obiettivo è anche ricostruire attimi di vita passata, ricostruendo quelle che erano le attività che caratterizzano il quartiere, infatti so che negli anni ’70 erano presenti due botteghe di generi alimentari e un ufficio postale. Non vorrei focalizzare il lavoro solo alla stazione ma su tutta la vita della zona". Se qualcuno è in possesso di fotografie può rivolgersi al 329.2080725 o a fototecacomunalemorrovalle@gmail.com e ciprianiluigino60@gmail.com